Emekli maaş promosyonu 2024! Hangi banka ne kadar promosyon veriyor?

ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 5.100 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 5.950TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 7.650 TL
10.000 TL ve üzeri ise 8.500 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.