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Haberler Ekonomi Emeklilerin aylık farkları hesaplara yatırıldı

Emeklilerin aylık farkları hesaplara yatırıldı

HABER MERKEZİ
Emeklilerin aylık farkları hesaplara yatırıldı
SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zamların farkları dün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerekli çalışmalar yapılmış ve zammı içeren kanun maddesi Meclis'te onaylanmıştı. Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları dün ödenmeye başladı. SSK emeklilerine yapılan zammın farkı dün hesaplara geçerken, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise bugün ödendi. Fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek.
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