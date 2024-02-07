Emeklilerin aylık farkları hesaplara yatırıldı

SSK ve Bağ-Kur emeklisine yapılan zamların farkları dün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları artırılarak yüzde 37,57'den yüzde 49,25'e çıkarılmıştı. Geçtiğimiz günlerde gerekli çalışmalar yapılmış ve zammı içeren kanun maddesi Meclis'te onaylanmıştı. Bu çerçevede SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılan zamların farkları dün ödenmeye başladı. SSK emeklilerine yapılan zammın farkı dün hesaplara geçerken, Bağ-Kur emeklilerine yapılan zammın farkı ise bugün ödendi. Fark ödemeleri aylık alınan banka ve PTT şubelerinde tahsil edilebilecek.