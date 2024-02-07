Teknoloji devleri Vestel’e tazminat ödeyecek

VESTEL, Hollanda'da Samsung ve LG grubu şirketlerine açtığı 2 milyar euroluk davada 684,4 milyon euro tazminat kazandı. Vestel, şirketin Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı tazminat davasına ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

YENİ DAVA AÇILACAK

Açıklamada, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve yurt dışı iştiraklerinin davacı sıfatıyla; Samsung, LG grubu şirketleri, Technicolr S.A., TTD International S.A.S ve TDP SP. Z.O.O. şirketlerinin ise davalı sıfatıyla taraf olduğu, Hollanda Doğu Brabant Bölge Mahkemesi nezdinde görülen rekabet hukuku kaynaklı toplam 2 milyar 53 milyon 2 yüz bin Euro tutarlı tazminat davasında, davanın kısmen kabulüne, kısmen reddine karar verildiği belirtildi. Anılan karar uyarınca, davada iki davalının Vestel lehine 684,4 milyon Euro tutarında tazminat ödemesine hükmedildiği belirtildi. Hollanda ilk derece mahkemesinin kararı ve kararda belirtilen tutarlar henüz kesinleşmemiş olduğu vurgulanırken, Vestel'in kararın aleyhe hükmedilen kısmıyla ilgili itiraz hakkını kullanılacağı dile getirildi.