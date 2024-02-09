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Haberler Ekonomi 2024 yılının fitre miktarı belli oldu

2024 yılının fitre miktarı belli oldu

HABER MERKEZİ
2024 yılının fitre miktarı belli oldu
DIYANET İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, 2024 yılı fitre miktarını belirlemek için toplandı. Toplantının ardından bu yılki fitre miktarı 130 lira olarak duyuruldu. Toplantıdan sonra yapılan açıklamada, "Konuyla ilgili hadis-i şerifler, mevcut sosyo-ekonomik hayat şartları ve bir kişinin günlük gıda ihtiyacı göz önünde bulundurularak ülkemizde fitre miktarı 2024 yılı Ramazan ayı için 130 lira olarak belirlenmiştir. Belirtilen meblağ nakdi olarak verilebileceği gibi gıda ve benzeri maddelerden ayni olarak da verilebilir. Belirlenen bu meblağ, aynı zamanda günlük oruç fidye bedelidir. Günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı fitre olarak verebilir" denildi.
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