Bayram ikramiyeleri 5 bin TL

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve kurumlarda emekliler için kapsamlı çalışmalar başladı. Milletvekilleri ve parti teşkilatlarından gelen görüş ve öneriler doğrultusunda çok sayıda alternatifi içeren paket Erdoğan'a sunulacak. Erdoğan, tek tek maliyet hesabına bakarak, önerilerden hangilerinin hayata geçirileceğine karar verecek.

Emekli Yılı kapsamında yapılan çalışmalarda ön plana çıkan başlıklar şöyle:

İKRAMİYELER ARTTIRILACAK: Emeklilerin 2'şer bin lira olan Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin 5 biner liraya yükseltilmesi üzerinde duruluyor. Böylece emekliler iki bayramda toplamda 10 bin lira ikramiye almış olacak. Artışın emekli zammı (yüzde 49,25) kadar yapılması da formüller arasında. Ancak şu anda 5 bin lira seçeneği ağırlık kazanmış durumda.

Bayram ikramiyeleri artışı yasa ile yapılabiliyor.

Bu nedenle AK Parti grubunun bu ay sonu ya da Mart ayı başında yasa teklifini Meclis gündemine taşıyıp hızla yasalaştırması bekleniyor.

BELEDİYELER VE MERKEZİ YÖNETİM: Bakanlıklar ve ilgili kuruluşlar kendi alanlarında emeklilerin hayatını kolaylaştıracak önlemlere dönük hazırlıklar yapıyor. Bu çalışmalar "belediyeler ve merkezi yönetimin atacağı adımlar" olmak üzere iki başlık altında toplanarak hayata geçirilecek.

ULAŞIM VE SUYA İNDİRİM: Belediyeler Birliği ile "niyet beyanı" içeren bir protokol imzalanması da düşünülüyor.

Toplu taşıma araçları ve su başta olmak üzere belediyeler tarafından sunulan hizmetlerden emeklilerin indirimli yararlanabilmeleri sağlanacak. İndirim oranları, hangi hizmetlerin bu kapsamda olacağı alternatifli olarak çalışılıyor.

İNDİRİMLİ ELEKTRİK-DOĞALGAZ: Kamu kurumlarının yaptıkları hazırlıklar kapsamında ise emeklilerin elektrik ve doğalgazı indirimli kullanması üzerinde de duruluyor. Tren ve uçak biletlerinde indirim yapılıp yapılamayacağına da bakılıyor.

KİRA YARDIMI SEÇENEĞİ: Özellikle büyükşehirlerde yaşayan emeklilere kira yardımı başta olmak üzere çeşitli destekler verilmesi de alterna- tifler arasında yer alıyor.

BANKALAR DA DEVREDE: Kamu ve özel bankalar ile protokoller imzalanıp bazı hizmetlerin emeklilere indirimli verilmesi üzerinde duruluyor.

KAMU TESİSLERİNDE İNDİRİM: Devlete ait tesislerden emeklilerin indirimli yararlanması, tatil yapmalarının sağlanması da seçenekler arasında bulunuyor.