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Haberler Ekonomi EGİAD ve ESİAD’dan yapay zeka zirvesi

EGİAD ve ESİAD’dan yapay zeka zirvesi

HABER MERKEZİ
EGİAD ve ESİAD’dan yapay zeka zirvesi
EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ile Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) İzmir ve bölge ekonomisinin teknoloji odaklı, katma değerli büyümesi ve ekonominin dijital dönüşümü için dev bir zirveye ev sahipliği yapacak. "Dijital Dönüşüm: Yapay Zeka ile Akıllı Yarınlar" sloganıyla düzenlenecek olan "Dijital Dönüşüm Zirvesi", 13 Şubat Salı günü İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi'nde gerçekleştirilecek. EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "21.yüzyıla damgasını vuracak olgu dijital devrim olacak" dedi. ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sibel Zorlu da, "Zirvemiz Egeli sanayicilere ve iş insanlarına rehber olacak" dedi.
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