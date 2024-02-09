SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIM BAŞVURU EKRANI! Başvuru şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI 35 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 35 bin personel alımına ilişkin başvuruların ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Sağlık Bakanlığı personel alımı bu yıl da ÖSYM'nin başvuru kılavuzunu yayımlamasının hemen ardından başlayacak.



ÖSYM tarafından başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı. Kılavuzun bu hafta içerisinde yayımlanması bekleniyor. Kılavuz yayımlanır yayımlanmaz haberimiz güncellenecektir.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL OLACAK?

Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre, Sağlık Bakanlığına alınacak 35 bin personelin 15 bini hemşire kadrosunda olacak. Ancak diğer 20 bin personelin hangi kadrolarda olacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı.