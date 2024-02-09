Şili’den İzmir’e “deprem” köprüsü

İZMIR Ticaret Odası, güvenli şehir planlama, depreme dayanıklı mimari tasarım uygulamalarını konu alan bir ay sürecek hızlandırılmış bir eğitim programı hazırladı. Dünyada en şiddetli depremlerin meydana geldiği Şili'de, 8 ve üzeri şiddetindeki depremlerde çok az can ve mal kaybı yaşanmasına bağlı olarak ülkenin afet güvenli şehir planlama konusundaki deneyimlerin ve uygulamaların aktarılacağı eğitim programı, Şilili Mimar ve Şehir Plancısı Cristian Alfredo Wittig Grell ve ekibi tarafından gerçekleştirilecek. Eğitime 200'ün üzerinde mimar, şehir plancısı ve mühendisin katılması bekleniyor. Eğitim 1 ay boyunca İzmir Ticaret Odası'nda 13 Şubat, 22 Şubat, 29 Şubat tarihlerinde bir saat teorik, iki saat pratik olmak üzere toplam üç saat olarak (16:00-19:00) devam edecek.