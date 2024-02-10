Ihlamur çiçeği ve papatya fiyatıyla rekora koşuyor

Kış aylarında fazla tüketilen bitkilerden biri olan ıhlamur çiçeğinin kilosu 2 bin TL'yi bulurken, tıbbi olarak geçen papatyanın fiyatı ise 4 bin TL'ye ulaştı. Kışın grip ve boğaz ağrılarına iyi gelen ıhlamur çiçeği ve papatyayı vatandaşlar gramla satın alabiliyor. Kış mevsiminde gribal enfeksiyonların artmasıyla vatandaşlar da çeşitli kış çaylarını yöneliyor. Ihlamurun soğuk algınlığı dışında gribal enfeksiyon da dahil birçok faydası olduğu da biliniyor. Fiyatının yüksek olmasının nedeni olarak mahsulün az olması ve toplanmamasının maliyetinin fazla olması gösteriliyor. Kış aylarında fazla tüketilen bitkilerden biri olan ıhlamur çiçeğinin kilosu 2 bin TL'yi bulurken, tıbbi olarak geçen papatyanın fiyatı ise 4 bin TL'yi buldu. Kışın grip ve boğaz ağrılarına iyi gelen ıhlamur çiçeği ve papatyayı vatandaşlar gramla satın alabiliyor. Bu ürünler fiyatlarıyla adeta koşuyor