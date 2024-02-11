Modda Port’ta denize nazır yaşam başladı

Modda Port'un A Plus kategorisinde, tek bloktan oluşan bir residence projesi olduğunu söyleyen proje yetkilileri, "Modda Port, tasarımını Ege Denizi'nin masmavi renginin huzurundan alan, minimalist, her detayı incelikle tasarlanmış deniz ile iç içe bir proje. Her katta 3 ile 4 dairenin olduğu projede, geniş ve ferah iç tasarımlar ile büyük hacimli dairelere yer verildi. İç ve dış mimariyi tasarlarken büyük hacimli dairelere yer vererek sakin ve huzurlu bir yaşamı ön plana çıkartmak istedik. Katlarda az dairenin olduğu ve tamamı mesken olan çok özel bir projeyi yaşama geçiriyoruz. Butik bir proje olan Modda Port'ta 22 katta toplamda 77 adet bağımsız bölüm bulunacak" dedi.

DEPREME DAYANIKLI

İzmir Körfezi'nin karşısında, Alsancak Limanı'nın hemen arkasında denize ilk parselde yer alan Modda Port'un ulaşım olanakları ile de hayatı kolaylaştırdığını dile getiren yetkililer, "Modda Port Projesine, 150 metre mesafede İZBAN, Metro, Tramvay, Otobüs gibi toplu taşıma araçlarının en önemli aktarma istasyonu konumundaki Halkapınar İstasyonu bulunuyor. Proje, depreme dayanıklılığı ile de dikkat çekiyor. İleri inşaat tekniği ile 50 metre yerin altında zemini sıkılaştırarak inşa edilen ve yüksekliği yaklaşık 70 metreyi bulan projenin neredeyse bir o kadar da yerin altına inerek baret temel üzerine, aplike radye temel sistemi ile inşa edildi. 80x280 cm boyutlarında temelin alt seviyesinden itibaren, 30, 35, 40 ve 50 metre derinliğinde toplamda 53 adet dikdörtgen kesitli C30 hazır betonlu baret temel yapıldı. Modda Port Projesi; İTÜ ve 9 Eylül Üniversitesi olmak üzere, iki ayrı kurumun danışmanlığında, ileri hesap yöntemlerine göre analiz edildi" diye konuştu.

Yüzde 50 peşin ve kalanı vade farksız 12 taksit imkanının yanısıra nakit ödemelerde de indirim avantajı sundukları bilgisini veren yetkililer, kampanyanın Şubat ayı sonuna kadar süreceğini söyledi.

DAİRELER DENİZ GÖRÜYOR

İZMİR körfezine hakim bir konumda bulunan Modda Port'ta tüm dairelerin deniz keyfini yaşayabileceğini de ifade eden proje yetkilileri, "Geniş ve ferah iç tasarımları ile büyük hacimli dairelere yer verildi. Kesintisiz deniz manzarasına sahip 2+1 ve 3+1 daire seçeneklerinden oluşan projede; profesyonel site yönetimi, kapalı otopark, kapalı bahçe, tenis kortu, fitness salonu, kapalı havuz, SPA ve çeşitli residence hizmetleri sizin ve aileniz için en ince detaylarla düşünüldü. Modda Port'ta ticari alanlar bulunmuyor, tamamen konut ve sosyal alanlardan oluşuyor. Ayrıntılı bilgi almak isteyenler www.moddaport.com adresini ziyaret edebilir" dedi.