55 bin kız çocuğuna mühendislik desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların mühendislik alanında daha fazla yer almalarını sağlamak amacıyla lise ve üniversite öğrencilerine yönelik sürdürdükleri Türkiye'nin Mühendis Kızları Projesi kapsamında 125 lisede 54 bin öğrenci, veli ve öğretmene, üniversitelerde ise 931 öğrenci olmak üzere yaklaşık 55 bin kız öğrenciye ulaşıldığını söyledi. İlk fazı 31 Aralık 2021'de tamamlanan projenin 2022-2024 yıllarını kapsayan ikinci fazının ise Ocak 2022'den beri devam ettiğini belirten Göktaş, proje ile kız öğrencilerin mühendisliğe ilgisinin arttığını ifade etti. Bakan Göktaş, lise ve üniversitede okuyan kız öğrencilere yönelik iki ayrı programdan oluşan projenin ilk fazında devlet üniversitelerinin inşaat, çevre, endüstri, makine, elektrik/elektronik, bilgisayar mühendisliği bölümlerinden öğrencilerin programdan faydalandığını hatırlattı.