“BASBAŞ çıkış kapısı olacak”

BASBAŞ, Bergama'da kurduğu ve birinci fazda altyapı çalışmalarını tamamladığı Batı Anadolu Serbest Bölgesindeki son gelişmeler ve bölgeye yatırım yapacak firmalara sağlanan avantajlarla ilgili Egeli ihracatçıları bilgilendirdi. Toplantının açılışında konuşan EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İzmir'in en değerli bölgesinde kurulan Batı Anadolu Serbest Bölgesinin ihracatçılar için bir çıkış kapısı olacağını vurgulayarak, yatırım yapmak isteyen ihracatçıları bölgede yatırım yapmaya davet etti. Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlenen "Batı Anadolu Serbest Bölgesi-BASBAŞ Bilgilendirme Toplantısı'nda konuşan Eskinazi, sanayicilerin yük olarak gördüğü bir çok konunun Batı Anadolu Serbest Bölgesinde muafiyet kapsamında olduğu için avantaj sağladığını belirtti.