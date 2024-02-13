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Haberler Ekonomi Mobilya sektöründe katma değerli üretim

Mobilya sektöründe katma değerli üretim

ŞENOL KANTÜRK
Mobilya sektöründe katma değerli üretim
"MOBİLYA Sektör Buluşması" Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Aynı zamanda ihracata yönelik devlet destekleri ile ilgili de sektöre bilgi verildi. Ege Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, "Mobilya sektörümüz 2023 yılında 4,6 milyar dolar ihracata imza attı. Dünya mobilya ihracatı 310 milyar dolar. Çin yüzde 42 ile birinci. Almanya, İtalya, Meksika, Vietnam, Polonya, ABD, Kanada'nın ardında sekizinci sırada Türkiye var. Çin, Almanya, İtalya üç ülke toplamda dünya mobilya ihracatının yüzde 52'sini gerçekleştiriyor. Türkiye, MDF/HDF levha üretiminde Avrupa'da 1. dünyada 2. sırada yer alıyor" diye konuştu.
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