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Haberler Ekonomi Türk plastik sektörü İzmir'de buluşacak

Türk plastik sektörü İzmir'de buluşacak

HABER MERKEZİ
Türk plastik sektörü İzmir’de buluşacak
TÜRK Plastik ve Ambalaj sektörlerinin en önemli üretim merkezlerinden İzmir, 13-16 Şubat 2024 arasında 2'inci kez düzenlenecek Pack Fair Türkiye - Ambalajlama ve Paketleme Fuarı'na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Fuar İzmir'de düzenlenecek fuar kapsamında, plastik ambalajların, gıdaların korunması ve raf ömürlerine olan katkısının ele alınacağı etkinlikler de düzenlenecek. Ege Plastik Sanayicileri Derneği'nin Başkanı Şener Gençer, İzmir'de plastik sektörünü uluslararası arenada temsil edecek bir fuarın eksikliğini uzun yıllar boyunca hissettiklerini belirterek "Pack Fair Türkiye'nin sektörümüzün İzmir'deki en önemli buluşma noktalarından biri olacağına inanıyoruz" dedi.
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