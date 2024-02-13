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Haberler Ekonomi Türkiye ekonomisine olan güven artıyor

Türkiye ekonomisine olan güven artıyor

HABER MERKEZİ
Türkiye ekonomisine olan güven artıyor
SON dönemde Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi; borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadelerinin uzamasını sağlayarak uygulanan ekonomi programına güveni artırırken yatırımcı ilgisini de yeniden oluşturdu. Türkiye'nin CDS'i, ekonomik programa duyulan güvenin etkisiyle tekrar 311 baz puan seviyelerine geriledi. Son bir haftada Eximbank, Türkiye Varlık Fonu ve Hazine'nin yurt dışı borçlanma ihalelerinde 4 milyar dolar dış kaynak temin edildi. Hazine'nin 8 Şubat'taki yılın ilk eurobond ihracına 3 katı aşan talep geldi.
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