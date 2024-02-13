Türkiye ekonomisine olan güven artıyor

SON dönemde Türkiye'nin yurt dışı borçlanma ihalelerine yönelik artan ilgi; borçlanma faizlerinin düşmesi ve vadelerinin uzamasını sağlayarak uygulanan ekonomi programına güveni artırırken yatırımcı ilgisini de yeniden oluşturdu. Türkiye'nin CDS'i, ekonomik programa duyulan güvenin etkisiyle tekrar 311 baz puan seviyelerine geriledi. Son bir haftada Eximbank, Türkiye Varlık Fonu ve Hazine'nin yurt dışı borçlanma ihalelerinde 4 milyar dolar dış kaynak temin edildi. Hazine'nin 8 Şubat'taki yılın ilk eurobond ihracına 3 katı aşan talep geldi.