ÖSYM sınavlarında sorular yapay zekayla üretilecek

ÖSYM Başkanlığınca bu yıl yapılacak sınav uygulamaları ve yeni projelerin değerlendirildiği Genel İstişare ve Eğitim Toplantısı'nda sunum yapan ÖSYM Başkanı Ali Ersoy, uygulamada olan sınavlara ve hazırlık aşamasında olan projelere yönelik açıklama yaptı.

ÇALIŞMALAR BAŞLATILDI

EN verimli ölçmeyi sağlamayı, yerleştirmeyi yapmayı ve adaylara en uygun koşulları oluşturmayı amaçladıklarını kaydeden Ersoy, ÖSYM uygulamalarında yapay zekayı aktif şekilde kullanmayı hedeflediklerini belirtti. Ersoy, "Bu alanda çalışmalarımızı başlattık. Ekibimizde yapay zeka uzmanları var. Atacağımız adım, tüm kurumların sınav süreçlerinde çok daha etkili koordinasyon kurmasını sağlayacak. Yapay zeka ile soru üreteceğiz, değerlendirmeler yapacağız. Sınavları çok daha verimli ortamlarda gerçekleştirmemize büyük katkı sağlayacak. Yapay zekadan faydalanırken insan faktörünü de göz ardı etmeyeceğiz, makine ile insan dengesini koruyacağız" ifadesini kullandı.