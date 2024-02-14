TUSAS, ANKA-3’ün yeni görüntülerini paylaştı

TÜRK Havacılık Uzay Sanayii'den heyecanlandıran bir paylaşım geldi. TUSAŞ, sosyal medya hesabından yaptığı ANKA-3 paylaşımında 8 bin feet irtifada, 150 knot hızla, 1 saat 100 dakika uçtuğu görüntüleri paylaştı. ANKA-3 İHA jet motoru sayesinde daha hızlı, yüksek faydalı yük taşıma kapasitesine sahip kuyruksuz yapısı ile radarda daha az görünür bir hale getirildi. Bunun yanında ANKA-3 düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme gibi birçok görevi yerine getirebilecek.