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Haberler Ekonomi Dünya genelindeki can dostlara mama

Dünya genelindeki can dostlara mama

SELAHATTİN ERTAŞ
Dünya genelindeki can dostlara mama
TÜRKİYE'DE kedi köpek maması sektörü ihracatta 10 yıllık süreçte 27 kat büyüyerek 2023 yılında 122 milyon dolara ulaştı. Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Öztürk, "5 yıllık vadede 500 milyon dolar ihracat seviyesini hedefliyoruz" dedi. Başkan Öztürk, "Kedi köpek maması ihracatımız 2022 yılına göre 33,5 milyon dolarlık bir artışa tekabül ediyor. 2023'te 96 ülkeye ihracat gerçekleştirdik Geçen yıl en çok ihracatı 15,5 milyon dolar ile Malezya'ya gerçekleştirdik. Malezya'yı ABD, İngiltere, Yunanistan ve Kıbrıs takip etti" dedi. Öztürk, ayrıca sosyal sorumluluk projesi kapsamında barınaklara ücretsiz mama desteği verdiklerini belirtti.
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