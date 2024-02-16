Yapay metan gazı gelecegin teknolojisi

TEMİZ enerji konusundaki çalışmalarıyla öne çıkan plastik organik güneş pilleri üzerine yaptığı çalışmasıyla dünyadaki ilk patent ve yayına sahip olan ve Selçuk Yaşar Ödülü Sahibi Ord. Prof. Dr. Niyazi Serdar Sarıçiftçi, güneş enerjisinin yakıt olarak depolanabildiği takdirde insanlığın enerji ihtiyacını sağlayabileceğini belirtti. Sarıçiftçi, karbondioksitin hidrojen gazıyla birleştirildiğinde ortaya çıkacak yapay metan gazının özellikle otomobillerde yakıt olarak da kullanabileceğine dikkat çekti. Ord. Prof. Dr. Serdar Niyazi Sarıçiftçi, "Günümüzde enerji konusunda geleceğe endişeli bir bakış var. Çünkü tüm fosil kaynaklar bir süre sonra bitecek. Tüm dünyadaki enerjinin yüzde 80'i fosil yakıtlardan geliyor. Türkiye'deki elektrik enerjisinin yüzde 6'sı güneş enerjisinden elde ediliyor" dedi.