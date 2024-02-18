Türk savunma sanayiinde tarihi başarılar

SAVUNMA sanayiindeki yatırımlar, başarıları da beraberinde getiriyor. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Güngör, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının 2023 yılında yüzde 27'lik artışla 5,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "İnsansız hava araçları başta olmak üzere, helikopterler, kara araçları, deniz araçları, silah ve mühimmatlar, füze sistemleri, elektronik sistemler ve radar sistemleri üreten firmalarımız 2023'te 10 milyar 240 milyon doları aşan sözleşmeler imzaladılar" dedi. Prof. Dr. Güngör Rusya-Ukrayna savaşının, NATO'nun ve Avrupa'nın unutmaya başladığı konvansiyonel tehditleriündeme getirdiğini söyledi.

'İMRENİLECEK SEVİYEDE'

SIPRI'nin yayınladığı listede geçen yıl itibarıyla Aselsan, Baykar, TUSAŞ ve Roketsan olmak üzere dört firmanın, Top 100 içine dahil edildiğini açıklayan Prof. Dr. Güngör, "Türk savunma sanayisi, dünya çapında pek çok ülkenin imreneceği bir seviyeye ulaşmıştır" dedi.