Türkiye ekonomisi ilk kez trilyon doları aştı

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin 2022'de 906 milyar dolar olan ekonomik hacminin bu yıl sonunda 1,1 trilyon dolar seviyelerine yaklaştığını belirterek, "İlk defa ekonomimiz trilyon dolar seviyesini geçmiş oluyor" dedi.

Adana'da düzenlenen 'İş Dünyası Buluşması'na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın yanı sıra Adana Valisi Yavuz Selim Köşger ile oda ve borsa temsilcileri, milletvekilleri, AK Parti, MHP il başkanları ile iş insanları katıldı. Türkiye ekonomisinin dünyadaki ekonomik büyümelere göre daha pozitif yönde olduğuna değinen Yılmaz, "Kamu ve özel sektör bir arada hem planlama yapıyoruz hem de istişareyi birlikte sürdürüyoruz. Dünyanın ekonomik olarak çok parlak bir dönemden geçtiğini söyleyemeyiz. Dünyada ekonomik büyümenin çok parlak olmadığı bir dönemdeyiz. Halen dünyada sıkı para politikaları izleniyor, enflasyonla mücadele ediliyor. Dünya, son 20 yılda ortalama yüzde 3,6 hızlı büyürken; Türkiye ortalama yıllık 5,4 büyüme kaydetti. Türkiye ekonomisi dünyanın 17'nci, satın alma gücüne göre ise 11'inci ekonomisi konumunda. Önümüzdeki döneme de çok daha iyi yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.