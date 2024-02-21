Madencilerden çağrı: Çürük elmalar ayıklansın

Erzincan - İliç Çöpler'deki maden işletmesinde kayan malzemenin altında kalan 9 madenciye henüz ulaşılamazken, sektörün önde gelen 17 temsilcisinin oluşturduğu Maden Platformu'ndan kamuoyuna çağrı yapıldı. Maden Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Bir işletmede yaşanan facia nedeniyle sektörün tamamını suçlamanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Çürük elmalar sektörden ayıklanmalı" denildi.

ULUSLARARASI DENETİM

Maden Platformu'ndan yapılan açıklamada, "Madencilik faaliyetlerinde mühendisliği, standartları ve en iyi uygulamaları esas almaya gayret gösteriyoruz. Bunları uygulamayan çürük elmaların da sektörden ayıklanması gerektiğine inanıyoruz. Sektörümüzün kazalar ile değil, yeni keşiflerle, dünyaya örnek olacak en iyi uygulamalara sahip işletmelerle ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına sağladığı katkılarla kamuoyunun gündemine gelmesini istiyor ve bu hedef doğrultusunda çalışmalarımıza devam ediyoruz" ifadelerine yer verildi. Sektörün ilgili otoritelerin düzenleme ve denetimlerine tabi olarak faaliyetlerini sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, "Büyük maden işletmelerimizin önemli bir bölümü de uluslararası denetimlerden geçmektedir. Bütün bunlara rağmen bu tür kazaların oluşması iş sağlığı ve güvenliği kültür ve bilincinin yeterince oluşmadığını bizlere gösteriyor" görüşü dile getirildi.