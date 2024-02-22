MÜSİAD İzmir’den yapay zeka zirvesi

MÜSİAD İzmir, 'yapay zeka ve dijital dönüşüm' konulu panel düzenledi. Panelde günümüzde iş hayatında ve birçok alanda kullanılmaya başlanan yapay zekanın önemi ve beraberinde meslek dallarında ortaya çıkan dijital dönüşüm konuşuldu. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği (MÜSİAD) İzmir, günümüzde iş dünyası ve birçok alanda kullanılmaya başlayan yapay zekanın önemini konuşmak amacıyla 'yapay zeka ve dijital dönüşüm' konulu panel gerçekleştirdi. Bilal Saygılı Camii Külliyesi'nde gerçekleşen panelde İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Berktaş, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal Güllü, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Er, Rektör Yardımcısı Kadir Hızıroğlu ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Kılınç konuşmacı olarak yer aldı.