Ürettiği ata tohumlarını ücretsiz olarak dağıtıyor

İZMİR'DE toprağa olan ilgisi sonucunda köylerden ata tohumu toplayan ve ardından kendi serasında üretime başlayan Ahmet Özdemir (41), elindeki binbir çeşit meyve ve sebzenin tohumunu Türkiye'nin dört bir yanına ücretsiz olarak gönderiyor. Bayraklı ilçesinde yaşayan ve asıl mesleği tekstil teknikeri olan Özdemir, "Coğrafyamız çok zengin ve fazlasıyla yerel çeşide sahibiz. Ben de bu zenginliği Türkiye'deki herkese ulaştırmaya çalışıyorum" dedi.

Çocukluktan bu yana toprakla iç içe büyüyen Özdemir, Manisa'nın Salihli ilçesinde kurduğu serada ata tohumu üretmeye başladı. Özdemir, seyahat ettiği köylerden de ulaşabildiği farklı türde meyve ve sebzenin tohumlarını alarak onların da üretimini yaptı. Daha sonra elindeki meyve ve sebze tohumlarını 'yerel tohum hareketine' destek amacıyla ücretsiz bir şekilde göndermeye başladı.