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Haberler Ekonomi Anadolu Efes’te yarın grev var

Anadolu Efes’te yarın grev var

HABER MERKEZİ
Anadolu Efes’te yarın grev var
İZMİR'DEKİ Anadolu Efes Fabrikası'nda devam eden toplu iş sözleşmesi sürecinde grev kararı alındı. Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerinin anlaşmazlıkla sonuçlanması üzerine grev kararı alındığı açıklandı. Açıklamada, "Tek-Gıda İş Sendikası tarafından, 29 Ocak 2024 tarihinde üretim tesislerimizde grev kararı alındığı ve anlaşma sağlanamadığı takdirde 26 Şubat 2024 tarihinde grev yapılacağı kararı duyurulmuştur. Tek-Gıda İş Sendikası ile toplu iş sözleşmesi imzalanması amacıyla görüşmeler halen devam etmektedir" denildi.
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