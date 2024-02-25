Bakan Kacır, Kuluçka Merkezi’ni hizmete açtı

ULUSLARARASI Kuluçka Merkezi'nin açılış töreni, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla Bakırköy'deki Dünya Ticaret Merkezi'nde gerçekleşti. Açılışta konuşan Kacır, Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmasında güç çarpanı olacak dev bir Ar-Ge, inovasyon ve yenilikçilik ekosistemi inşa ettiklerini belirterek, "Gençlerimizin hayallerinin peşinden koşmasına fırsat sunuyor ve fikirlerini girişimlere dönüştürmelerini teşvik ediyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında; İstanbul, Ankara ve İzmir'de dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'i gerçekleştirdik" diye konuştu.