Bodrumlu turizmcilerden yüzde 15’lik artış hedefi

PROFESYONEL Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Bodrum Temsilcisi ve Bodrium Hotel & SPA Genel Müdürü Yiğit Girgin, 2024 yılında turizm sektörü olarak umutlu olduklarını ve bu şekilde giderse iyi bir sezon geçirmeyi beklediklerini söyledi. Uluslararası bir kaliteye ve bilinirliğe sahip Bodrum'un yurt dışı pazarından ilgi görmeye devam ettiğini kaydeden Girgin, Bodrum'un nisan ayından sonra hareketleneceğini dile getirdi.

FIRSATI KAÇIRMAYIN

2024'ten umutlu olduklarını dile getiren Yiğit Girgin, "Turizm Sektörü olarak, insanlara henüz gerçekleşmemiş olan hayallerini, arzu ettiklerini satıyoruz. Şu andaki verilerde olumsuz bir durum yok. Ülkemizde gerçekleşecek yerel seçimlerin yarattığı etkiler olacaktır. Bodrum özelinde baktığımızda hareketlenme nisan ayında başlar. Bu yıl yüzde 15 civarında ekstra bir talep söz konusu olacaktır. Yurt içi pazarda da ekonomik veriler belirleyici olacaktır. Bodrumlu turizmcilerin fiyat konusunda biraz daha temkinli adımlar atacağını öngörüyorum. Erken rezervasyonların önemi de gün geçtikçe artıyor. Tatil için bütçe ayıran yerli turistler varsa bu avantajlardan yararlanmasını öneriyorum. Güvenilir Türsab acenteleri aracılığıyla güvenilir otellerin rezervasyonlara bakmalı, son dakika avantajlarını da dikkatle değerlendirmeli" dedi.