İZİKAD’ın yeni Başkanı Özden Erten oldu

İzmir İş Kadınları Derneği olağan Genel Kurulu Toplantısı, 19 Şubat 2024 tarihinde elektronik ortamda E-genel kurul olarak gerçekleştirildi. Yeni dönem bütçesi ve aidatın kabul edildiği genel kurulda, Özden Erten ile Ayla Alkan ekibi olarak 2 liste ile seçime gidildi. Yapılan kapalı oylama sonucu Özden Erten ve ekibi yönetim kurulu olarak seçildiler. İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten, Atatürk'ün çağdaş uygarlık hedefi doğrultusunda kurulmuş olan, ulusal ve uluslararası alanda yapmış olduğu çalışmalar ile kurumsal bir geçmişi olan İZİKAD' ın, önümüzdeki dönemde de aynı doğrultuda çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğini söyledi. Genel kurul sonrası yapılan ilk yönetim kurulu toplantısında Özden Erten Yönetim Kurulu Başkanı, Aybige Çalık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Şima Ulaş Genel Sekreter, Elif Özel ise Sayman Yönetim Kurulu üyesi olarak görev aldı.