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Haberler Ekonomi Yeşil dönüşüme dev teşvik

Yeşil dönüşüme dev teşvik

HABER MERKEZİ
Yeşil dönüşüme dev teşvik

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 22 yılda yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği alanındaki yatırımları tek tek açıkladı. Bakan Kacır, "Küresel Temiz Teknolojiler Girişimcilik Programı" kapsamında başarılı projeler için düzenlenen ödül törenine katıldı. Temiz teknolojilere yönelik girişimleri artırmak amacıyla, BM Sınai Kalkınma Teşkilatı iş birliği ile yürütülen program çerçevesinde birinci seçilen takım hem 300 bin liralık ödülün sahibi oldu hem de Türkiye'yi haziran ayında Viyana'da gerçekleştirilecek olan "Global Cleantech Innovation Days" etkinliğinde temsil etme hakkı kazandı.

Programda konuşan Bakan Kacır, dünya genelinde yeşil teknolojilere yönelik talebin 2030 yılına kadar 12 trilyon dolar seviyelerine çıkacağına vurgu yaptı. Bu alanda Türkiye olarak AR-GE altyapısını ve insan kaynağını harekete geçirdiklerini dile getiren Kacır, "Yeşil dönüşüm odaklı TÜBİ- TAK 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı çağrımızı bugün (dün) itibarıyla açıyoruz. Böylelikle ekosistemi güçlendirmeye devam edeceğiz. Bu çağrıyla proje demetlerinden oluşan araştırma platformlarını destekleyeceğiz" bilgisini paylaştı.

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