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Haberler Ekonomi Kişi başı milli gelir 15 bin dolar olacak

Kişi başı milli gelir 15 bin dolar olacak

HABER MERKEZİ
Kişi başı milli gelir 15 bin dolar olacak

CUMHURBAŞKANI Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İngiltere'nin başkenti Londra'daki temasları kapsamında Türk iş dünyası temsilcilerinin yanı sıra Türk ve Kıbrıslı toplumların temsilcileriyle bir araya geldi. Yılmaz, İngiltere temasları kapsamında Türk iş dünyası temsilcileriyle Türkiye'nin Londra Büyükelçiliği rezidansında gerçekleştirilen programda buluştu. Burada bir konuşma yapan Yılmaz, dünyada ekonomik büyümenin ve ticaretin tarihsel ortalamaların altında gerçekleştiğini belirterek Türkiye'nin 2022 yılında yüzde 5.5 büyüdüğünü belirtti.

AK Parti'nin göreve geldiği dönemde Türkiye'nin düşük orta gelir grubunda yer alan bir ülkeyken yüksek orta gelir grubuna yükseldiğini anımsatan Yılmaz, yüksek gelirli ülkeler sınıfına yükselme hedefinin de altını çizdi. Bunun için kişi başına düşen gelirin 15 bin dolar olması gerektiğini söyleyen Yılmaz, "Programımızı kararlılıkla uyguladığımızda 2026'da 15 bin dolara ulaşabileceğimizi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

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