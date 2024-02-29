TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI! İsim listesi nereden öğrenilir?

Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alım sonuçları araştırılıyor. Bakanlık kura sonuçlarının nereden nasıl öğrenileceği merak ediliyor. Peki Tarım ve Orman bakanlığı 1.500 tarım işçisi alımı kura çekimi sonucu, asil ve yedek isim listesi açıklandı mı, nasıl sorgulanır? İşte detaylar...
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI 1500 İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 1500 tarım işçisi alımı yapıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı 1500 tarım işçisi alımı kura çekimi 27 Şubat 2024 tarihinde noter huzurunda ve Atatürk Konferans Salonunda gerçekleştirildi.
Yönetmelik hükümlerine göre İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın ekilecek kura sonucuna göre belirlendi. Kura sonuçları ardından asıl ve yedek adaylar, Personel Genel Müdürlüğü web sitesinden duyurulacak.
1500 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
1500 tarım işçisi alımı kura sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Bakanlığın ve Personel Genel Müdürlüğü'nün internet adresinde ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecek.
Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan, istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar/başvuru yapmayanlar; süresi içerisinde başvuru yapıp da başvuru şartlarını taşımayanlar; ataması yapılıp uygun görülen süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık veya mücbir sebeple göreve başlayamayacak durumda olanlar bu durumlarını belgelendirmek koşuluyla hariç olmak üzere); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle aranan şartları haiz olanlardan atama yapılacak.
ATAMALAR BU KOŞULLARDA GEÇERSİZ OLACAK
Hâlihazırda, kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli işçi kadrosunda görev yapanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. İş bu ilan metninin 2'nci maddesinde belirtilmesine rağmen çalıştığını belirtmeyerek başvuru yapan adayların atamaları geçersiz sayılacak.
Aynı meslek için farklı öğrenim düzeyinden/bölümden (ortaöğretim/ön lisans/lisans) mezun olmak aday lehine kurada bir öncelik teşkil etmeyecek. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların, ilan edilen kadrolara müracaat yapmamaları gerekmektedir. Bu durumda olanların atamaları yapılmayacak.