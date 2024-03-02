Ev sahiplerine kira geliri beyannamesi başladı

MİLYONLARCA gayrimenkul sahibini yakından ilgilendiren kira beyanname verme süreci bugün başladı. Gayrimenkul sahiplerini ilgilendiren beyan dönemi bugün başlarken, 21 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden mülk sahiplerinin beyanname verme zorunluluğu bulunuyor. Bu yıl Gelir İdaresi Başkanlığı, "kira bildirim formu" ile kiracıları da sürece dahil ederken, bu uygulamayla vergi kayıp ve kaçağının önlenmesi planlanıyor. Kira geliri elde eden mülk sahipleri 1 Mart-1 Nisan (31 Mart'ın hafta sonuna rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini verilebilecekler.