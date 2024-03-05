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Haberler Ekonomi EGİAD’dan gençlere spor salonu desteği

EGİAD’dan gençlere spor salonu desteği

METİN BURMALI
EGİAD’dan gençlere spor salonu desteği
EGE Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD), sosyal sorumluluk proje kapsamında geliri EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na aktarılmak üzere 3 Nisan'da EGİAD Bahar Festivali düzenleyecek. Genç sporcular için harekete geçtiklerini belirten EGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, "Buradaki tüm gelir ise EGİAD Ortaokulu Spor Salonu'na aktarılacak. Festivalin geliri için Türk tasarımcıların ürünleri satışa sunulurken organizasyon sayesinde hem tasarımcılarla İzmirlilerin buluşması sağlanacak hem de voleybolcu gençlerin başarısı için EGİAD Ortaokulu'na Spor Salonu yaptırılacak" dedi.
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