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Haberler Ekonomi Dünyaca ünlü Hermes’ten sahafa isim davası

Dünyaca ünlü Hermes’ten sahafa isim davası

HABER MERKEZİ
Dünyaca ünlü Hermes’ten sahafa isim davası
İZMİR'DE ikinci el kitapları 'Hermes Sahaf' adını verdiği iş yerinde satan 16 yıllık sahaf Ümit Nar'ın (51) tescil talebi, dünyaca ünlü Fransız lüks moda markası Hermes'in Türkiye'deki avukatlarının 'ticari isim ihlali itirazı' üzerine Türk Patent Kurumu tarafından reddedildi. Sonrasında Hermes'e karşı dava açan Nar, "Bana bu durum komik geliyor. İzmir'de şubesi olmayan firmayla karıştırılma ihtimalim yok denecek kadar az. Onlar lüks dediğimiz ve 5 yıl sıra beklenen çantalar satıyor, ben ikinci el kitap. Alanlarımız benzemiyor" dedi.
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