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Haberler Ekonomi Erkan Petekkaya’dan Karaburun’da yatırım

Erkan Petekkaya’dan Karaburun’da yatırım

HABER MERKEZİ
Erkan Petekkaya’dan Karaburun’da yatırım
İZMİR'İN Karaburun ilçesi Küçükbahçe Köyü'nde yaklaşık 250 dönüm arazi sanatçı Erkan Petekkaya'nın sahibi olduğu Nano Yenilenebilir Enerji Yatırımları Anonim Şirketi'ne tahsis edildi. İstanbul merkezli, Petekkaya'nın tek sahibi olduğu şirket GES ve Elektrik Depolama Tesisi kuracak. Yeni ayrıntılara göre, projenin gerçekleştirileceği alanda 24 MWm/16 MWe Kurulu gücünde santral kurulacak. Yine bölgede 545 Wp gücünde 44.037 adet Bifacial Çift Cam Modülü panel ve 333,340 kWe gücünde 48 adet inverter kullanılacak.
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