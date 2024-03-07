Gram altın rekora koşuyor! 7 Mart Perşembe canlı altın fiyatları...

Altının gramı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla yüzde 0,6 değer kazancıyla 2 bin 206 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 700 liradan, Cumhuriyet altını 15 bin 30 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, dün yüzde 0,8 artışla 2 bin 146 dolardan günü tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirdi. Bugün de yükseliş eğilimine devam eden altının ons fiyatı 2 bin 161 dolara çıkarak yeni zirve yaptı.