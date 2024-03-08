Kadın istihdam oranı yüzde 36,2’ye ulaşacak

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından kurulan Kadın Platformu'nun tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda Bakan Göktaş'a DEİK Başkanı Nail Olpak ve DEİK Kadın Platformu Başkanı Ebru Özdemir eşlik etti.

YÖNETİCİ KADIN ÇOK AZ

BAKANLIK olarak 'Güçlü Kadın, Güçlü Aile, Güçlü Türkiye' vizyonu ile çalıştıklarının altını çizen Göktaş, "TÜİK verilerine göre ülkemizin yüzde 49,9'unu kadınlar oluşturuyor. Ancak yönetici kadın sayımız maalesef yeterli seviyede değil. 2002 yılında yaklaşık yüzde 28 olan kadınların iş gücüne katılım oranı, 2023 yılında yüzde 36'ya ulaştı. OECD'ye göre kadınların iş gücüne katılım ortalaması yüzde 66'dır. Türkiye'nin, bu orana ulaşmasıyla milli gelirimizde de yüzde 20'lik bir artış söz konusu olacak. 12. Kalkınma Planımızda, 2028 yılı sonuna kadar kadının iş gücüne katılma oranını yüzde 40,1'e, kadın istihdam oranını ise yüzde 36,2'ye yükseltilmeyi hedefliyoruz. Bu hedeflerimiz doğrultusunda kadınlara yeni iş imkanları sağlamaya ve özellikle kadın girişimcileri desteklemeye devam ediyoruz. Yani daha fazla kadının ekonomi dünyasında yer alması, ülkemizin büyümesine önemli bir katkı sağlayacak. Bu anlamda kadının ekonomik olarak güçlenmesi demek, Türkiye'nin güçlenmesi demektir" şeklinde konuştu.