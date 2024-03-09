ÜLKEA’dan üreten kadınlara destek

ÜLKÜ Grup bünyesinde yer alan Türkiye'nin yeni mobilya üssü ÜLKEA, üreten kadınlar için kapılarını açtı. Çalıkuşu Kadın Kooperatifi, "Ferim" markasıyla birbirinden güzel dekoratif ürünlerini, ÜLKEA'da satışa sundu.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER VAR

ÜLKEA Genel Müdürü Tülin Ülkü, "Ekonomik kalkınma için daha çok kadın üretime katılmalı. ÜLKEA olarak bu bakış açısıyla Çalıkuşu Kadınlarını aramızda görmekten çok mutluyuz" dedi. Perakende zincir mağazaları, züccaciye, elektrikli küçük ev aletleri, beyaz eşya ve mobilya ile sektörün lideri Ülkü Grup tarafından Menderes'te 10 bin metrekarelik dev alanda kurulan ÜLKEA, kadın girişimcilere destek veriyor. "Evinizi Yeniler" sloganıyla yola çıkan ÜLKEA, Çalıkuşu Kadın Kooperatifi üyelerinin, el emeği dekoratif ürünleri için özel bir alan oluşturdu. Çalıkuşu Kadın Kooperatifi Başkanı Ruhan Çalış, ürünlerini sergilemek için ÜLKEA'yı aradıklarını ve Ülkü Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Ülkü'nün "ÜLKEA sizindir' dediğini belirtti. Kadınların tüm ürünleri böylece tek çatı altında İzmirlilerle buluştu.