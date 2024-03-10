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Haberler Ekonomi İkinci el giyime rağbet artıyor

İkinci el giyime rağbet artıyor

HABER MERKEZİ
İkinci el giyime rağbet artıyor

Türkiye'nin en eski en başarılı yarış tahmin gazetesi yeni süper puanlı At Yarışı Bülten Gazetesi sahibi olan Muhittin Yüce, haftalık at yarışı tahmin gazetesi çıkarmaya karar verirken ikinci el giyimde sektöre çok hızlı girdiklerini belirtti.

Yüce, 'Renkli Elbise Gardırop' adını verdikleri mağazalarla Türkiye'nin her kentinde şube açacaklarını müjdesini verdi. Çocukluktan kalan at sevgisini dev bir yatırıma dönüştüren Yüce, İzmir'in Menderes bölgesinde bulunan şampiyon atları yetiştirmek için start verirken usta yorumcuların yer aldığı bir tahmin yarış gazetesi çıkarma için düğmeye bastıklarını açıkladı. 'Yüce Hara' adı altında bir at çiftliği kurmak için arazi aldığını belirten Yüce, dev bir yatırımla ve ailesinin de desteği ile şampiyon adayı tayları yetiştireceklerini ve bunun yanı sıra medyada büyümeyi de hedeflediklerini söyledi.

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