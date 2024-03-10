Konut kredisi isteyenler dikkat

Ticaret Bakanlığı, konut finansmanı sözleşmeleri kapsamında hem banka hem de kredi kullanacaklar için kuralları belirledi. Belirlenen kurallara aykırı hareket eden ve vatandaştan bu yönde talepte bulunan bankaların Tüketici Hakem Heyetleri'ne şikayetleri sonrası cezai işlem uygulandı. Bu kurallara göre; tüketicinin açık talebi olmaksızın kredi ile ilgili zorunlu deprem sigortası olan DASK harici sigorta yaptırılamaz. Eğer bankaların usulsüz işlem yaptığını gören varsa tüketici hakem heyetlerine e-Devlet üzerinden başvuru yapma imkanı bulunuyor. Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla şikayetler kolayca iletilebiliyor.