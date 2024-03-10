Politikalarımız etkili oldu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu yükseltti. Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun 'B'den 'B+'ya yükseltildiğini söyledi. Böylece kredi not görünümü 'Durağan'dan 'Pozitif'e döndü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise uygulanan ekonomik programın somut sonuçlarının ülke kredi notuna da yansıdığını belirtti. Bakan Şimşek, şunları kaydetti: "Pozitif görünüm önümüzdeki dönemde not artışının süreceğine işaret ediyor. 12 yıl sonra gelen bu not artışında, Türkiye'nin uluslararası normlara uyan, kural bazlı ve öngörülebilir politikaları etkili oldu."

'NOT YÜKSELECEK'

Bakan Şimşek, "Makro- finansal istikrarın daha da güçlenmesiyle böyle olumlu gelişmeler artarak devam edecek. Yılın ikinci yarısında dezenflasyon, daralan cari açık ve bütçe disiplini sayesinde makro finansal istikrar daha da pekişecek ve kredi notumuz yükselecektir" dedi.