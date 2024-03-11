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Haberler Ekonomi İZDO’dan kadınlara özel etkinlik programı

İZDO’dan kadınlara özel etkinlik programı

HABER MERKEZİ
İZDO’dan kadınlara özel etkinlik programı
İZDO üyesi Kadın Diş Hekimleri Bayraklı Tepekule'deki İzmir Diş Hekimleri Odası Mustafa Oral etkinlik salonunda bir araya geldi. İZDO Yönetim Kurulu Üyesi Gizem Bayraktaroğlu, hayatın her alanında etkin rol oynayan kadınların dayanışmasına ve toplumdaki önemine dikkat çekti. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'ne özel hazırlanan etkinlikte ilk olarak uzun zamandır hipnoterapi ve nöralterapi ile ilgilenen diş hekimi Dilek İmre "Hoşgeldin Bir Nefeslen" etkinliğinde katılımcılara yaklaşık 45 dakikalık bir nefes çalışması gerçekleştirdi. Program kapsamında diş hekimi M. Dilek Kara sahnedeki yerini alarak "Ah O Sekiz İnci Hafta" adını taşıyan stand-up gösterisiyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Etkinliğin sonunda diş hekimi Gönül Meyvacı piyanoda kendisine eşlik eden Alper Demirel ile birlikte katılımcılara muhteşem bir müzik ziyafeti sundu.
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