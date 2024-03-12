Avrupa’nın en büyük boru hattı projesi Kalyon’da

Romanya'dan gelen SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian ile Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi'ni yerinde inceleyen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Romanya'da bu tarz kritik altyapı projelerine dahil olmaya devam edeceğiz. Romanya bizim için artık işlerimizi, operasyonlarımızı büyüteceğimiz bir lokasyon haline gelmiştir. Halihazırda Romanya'da şu anda bin 200 kişi istihdam ediyoruz projemiz boyunca ve bu sayı hergün katlanarak artacaktır "dedi.

TAM PUAN KAZANDI

Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğalgaz Boru Hattı ihalesini Avrupa'nın en büyük firmalarını geride bırakarak ve teknik olarak tam puan alan Kalyon Holding 2021 yılında kazandı. SNTGN Transgaz ile imzaların atılmasının ardından projenin inşası için çalışmalar geçtiğimiz Haziran ayında başladı.Kuzey Marmara Doğalgaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesi'ni yerinde inceleyen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Romanya'da bu tarz kritik altyapı projelerine dahil olmaya devam edeceğiz. Romanya bizim için artık işlerimizi, operasyonlarımızı büyüteceğimiz bir lokasyon haline gelmiştir. Halihazırda Romanya'da şu anda bin 200 kişi istihdam ediyoruz projemiz boyunca ve bu sayı hergün katlanarak artacaktır." diye konuştu.

TEKNİK YETERLİLİK

SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian ile Kuzey Marmara Doğal Gaz Depolama Tevsi (Faz-III) Projesini yerinde inceleyen Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Roman heyeti biz orada çok kritik bir altyapı projesinde bulunduğumuz için burada yaptığımız destekleyici işleri görmek niyetiyle bir teknik gezide bulundular. Burada bizim teknik yeterliliğimizi de biz Türk bir müteahhit grubu olarak onlara özgüvenle göstermiş olduk. Çünkü tabii ki Türkiyemizde yapmış olduğumuz işler ölçek olarak ve kapasite olarak çok çok daha yüksek ama Romenler işi yerinde görmek istediler; çünkü konuşmak, fotoğrafına bakmak başka, platforma çıkıp yerinde görmek bambaşka bir his, bu hissi yaşamış oldular" dedi. Romanya'dan gelerek incelemelerde bulunan ve herşeyin kusursuz ilerlediğini vurgulayan SNTGN Transgaz'ın Genel Müdürü Ion Sterian, "Bugün Murathan Bey ile Kalyon Holding'in çalışmalarını son derece kaliteli ve kusursuz yaptığını gördük. Türkler çok önemli işler yapıyor" dedi.