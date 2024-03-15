Emekliler için özel kart! Kimler yararlanacak? Başvurular nasıl olacak?

BAYRAMDAN ÖNCE ÖDEME

Emeklilere sosyal desteklerin Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere yönelik de bir çalışma yapıyor. Emeklilerde olduğu gibi asgari ücretin altında geliri olan ve eve giren başka bir geliri de bulunmayan ailelere de elektrik, doğalgaz, çocuklar için eğitim gibi desteği verilmesi üzerinde duruluyor. Bu uygulama ile mevcut desteklerden yararlananların kapsamı genişlemiş olacak.