Son dakika: Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemesi sorgulama ekranı...

2024 Mart ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı? Aile Destek Ödemeleri ne zaman yatacak? Ödemeler için başvuru şartları neler? soruları araştırılıyor. Ödemeler hane içindeki kişi başına düşen gelir düzeyine göre 850 ve 1250 TL tutarında yapılıyor. İşte Mart ayı Aile Destek Ödemeleri sorgulama ekranı...
24 MART AİLE DESTEK ÖDEMELERİ YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak gerçekleştiriliyor.
Türkiye Aile Destek Programı 2024 Mart ayı ödeme tarihleri henüz belli olmadı. Aile Destek Programı Mart ayı ödemelerinin ayın 15'inden itibaren hesaplara geçmesi bekleniyor.
BAŞVURULAR NEREDEN NASIL YAPILIYOR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
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Başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması, durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamamaktadır.
AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR?
Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.
450 TL ve altı - 1.250 TL
450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL
911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL
1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL