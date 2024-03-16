Manisa’da Türkiye’ye örnek konut projesi

Manisa'da, tüm Türkiye'ye örnek bir konut hamlesi başlatıldı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Cengiz Ergün, konut sorununa neşter vurmak için 15 bin konutluk Spilkent Projesini hayata geçirdi. Şehzadeler ilçesinde Turgut Özal Mahallesi'nde başlatılan Spilkent Projesi'nde birinci etapta inşa edilecek 1442 konutun temeli atıldı. Manisa'nın artan nüfusla birlikte geliştiği ve konut probleminin yaşandığını ifade eden Ergün, "22 Mart itibariyle sona erecek başvurular tamamlandıktan sonra 22-28 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek. Defne ve Ardıç etaplarımızı, 36 ay sonunda hak sahiplerine teslim edeceğiz. 37'nci ayda hemşerilerimiz konutlarına yerleşecekler. Ödeme planlarımız 60 aylık. Yani vatandaşlarımız evlerine geçtikten sonra kira öder gibi ödemelerine devam edecek. Yaklaşık 3 yılda tamamlayacağımız bu projeyle hemşerilerimizin hak ettiği bir yaşam alanını hayata geçirmiş olacağız" dedi.

EVİ OLMAYANA ÖNCELİK

Toplu konut projesinde evi olmayanlara öncelik verilerek ve son 1 yıldır Manisa'da oturma şartı aranacağını belirten Başkan Ergün, "İsmini Spil Dağında yetişen ağaçlardan alan projemizin ilk bölümü 14 blok halinde inşa edilecektir" dedi.