Turizmciler sezondan umutlu

KUŞADASI Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, bu yıl beklentilerinin yüksek olduğunu, İngiltere pazarı başta olmak üzere birçok ülkeden rezervasyon aldıklarını söyledi. Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'nda, geçen yıl 6 Şubat'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen Kahramanmaraş merkezli depremden dolayı turizm sezonu kötü etkilenmiş, rezervasyonlara ara verilmiş, sezon beklentilerin altında kalmıştı.

Kuşadası Otelciler Derneği (KODER) Yönetim Kurulu Başkanı Tacettin Özden, yeni sezon öncesi umutlu konuştu. Yeni sezon hazırlıklarının son sürat devam ettiğini belirten Özden, geçen yıl Kahramanmaraş'ta yaşanan depremden dolayı turizm bölgelerinin kötü etkilendiğinin dile getirdi. Özden "Bu yıl rezervasyonlar iyi görünüyor. Geçen yıl depremden sonra rezervasyonlara ara verilmişti. Bu yıl ara vermeden rezervasyonlara devam ediyoruz. İyi bir sezon geçirebileceğimizi düşünüyoruz. Almanya, İngiltere ve Balkan ülkelerinden ilave rezervasyonlar var. Turizm sezonu bu yıl beklentilerimizin üzerinde olacak. Rezervasyonlar da bize bunun böyle olacağını gösteriyor" dedi.

SUN Princess isimli kruvaziyer gemisi, ikinci kez uğradığı Aydın'ın Kuşadası ilçesine 4 bin 110 turist getirdi. Panama bayraklı, dünyanın en büyük kruvaziyerlerinden biri olma özelliğini taşıyan Sun Princess, Kuşadası Ege Port Limanı'na geldi. Çoğunluğu ABD'li olmak üzere 4 bin 110 yolcu taşıyan Sun Princess, halk oyunları ekibi tarafından karşılandı. Yolcular, tur operatörünün koordinesinde otobüslerle Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi ile tarihi ören yerlerine götürüldü. Tur programına katılmayan turistler ise Kuşadası'ndaki çarşıda gezip, alışveriş yaparak vakit geçirdi.