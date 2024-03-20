Evlenen kadına 4 destek! Çeyiz parası nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır?

YETİM KIZLARA 24 MAAŞ: Babasını kaybeden yetim kızlar evlendiklerinde 24 maaş tutarında çeyiz yardımı yapılıyor. Ödenecek tutar alınan maaşla belirleniyor. Ancak bunu alabilmek için başvuru yapmak şart. Burada kadının yaşına bakılmıyor.

Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.



Ödemeler evlilik gerçekleştikten sonra yapılıyor. Bu yüzden nikah olmadan başvuru yapılamıyor. Bu paranın miktarı yetim kızın aldığı maaş ile belirleniyor. Örneğin; her ay babasından 3 bin lira yetim maaşı alan bir kız çocuğuna, çeyiz yardımı olarak toplam 72 bin lira ödeniyor.



Çeyiz yardımı 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor. O yüzden süreyi geçirmemek gerekiyor.

Çeyiz parası bir kereliğine veriliyor ve başvurular Sosyal Güvenlik Kurumu'na yapılıyor.