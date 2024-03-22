Gürmar Market’in 31’inci şubesi Bornova’da açıldı

İzmir'de 2000 yılında ilk şubesini Yeşilyurt'da açan Gürmar Market'in, 31. şubesi Bornova Kazım Dirik Mahallesi'nde hizmete girdi. Mağazanın açılışı, çok sayıda davetli tarafından büyük ilgi gördü. Açılışta konuşan Gürmar Yönetim Kurulu Başkanı Veli Gürler, Gürmar ailesi olarak ilk etapta hijyene çok önem verdiklerini, müşteri memnuniyetinin ise birinci ilkeleri olduğunu söyledi. İş insanı Gürler 2024 yılı içinde hedeflerinin 4 mağaza daha açarak 35 mağaza hedefine ulaşmak olduğunu belirtti. Veli Gürler, "Ulukent mağazamızın ardından, Kazım Dirik şubemizle de ekonomiye ve istihdama olan katkımızı sürdürüyor, daha fazla müşterimize kaliteli ve taze ürünler sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.