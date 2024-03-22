Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Promosyon başvurusu nasıl yapılır?

Son dakika haberleri... 3 yıl boyunca aynı bankada kalma sözü veren emeklilerin faydalandığı maaş promosyonuna ilişkin araştırmalar sürüyor. Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? Maaş promosyonu alma şartları neler? Kimler promosyondan faydalanabilir? soruları merak ediliyor. İşte banka banka emekli maaş promosyonu rakamları...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Kamu Bankalarımız Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar. 28 Mart itibarıyla da başvuru süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek." dedi.
Promosyon almanın bir şartı var mı?
Emeklinin seçtiği bankaya '3 yıl maaşımı sizden alacağım' taahhüdünü vermesi yeterli. Fatura, kredili hesap gibi şartlar yok. Ancak bankalar bu tür ürünler karşılığında yüksek promosyon teklif edebiliyor.
3 yılı dolan emekliler artık yeni promosyon alma hakkına kavuşuyorlar. Bu noktada mevcut bankanız ile görüşüp yeni rakam üzerinden promosyonunuzu alabilirsiniz. Ancak isteyen bankasını da değiştirebilir. Burada kalan dönemin ödemesi iade yapılarak promosyon anlaşması iptal edilip daha yüksek para veren banka tercih edilebilir.
Maaş alınan banka nasıl değiştirilir?
Maaşın yatırılması istenen bankanın herhangi bir şubesine başvurmak yetiyor. Bunun dışında e-Devlet'ten de banka ve şubesi kolayca seçilebiliyor. Herhangi bir ekstra işlem yapmaya gerek kalmıyor.
Yeni emekli olan birisi ne yapacak?
Yeni emekli olan birisi ilk maaşını aldığı banka ile ya da bir başka banka ile sözleşme yaparak promosyonunu alacak. Ondan sonra da 3 yıllık süresi başlamış olacak.
GARANTİ BBVA EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR?
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 31 Mart 2024'tür.
Garanti Bankası 7.500 TL'ye varan nakit promosyona ek, kredi kartı ile 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus fırsatı veriyor.
Garanti BBVA'da emekli maaşı 3.500 TL'ye kadar olan emeklilere 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilere 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilere 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilere 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır.
AKBANK EMEKLİ PROMOSYONU 2024
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 01-31 Mart 2024 tarihleri arasında Akbank'a taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emeklililer 10.000 TL'ye varan promosyondan faydalanabileceklerdir.
SGK gelir/aylığını Akbank'a taşıyan emekliler için promosyon tutarı emeklinin 1 aya denk gelen gelir/aylık tutarına göre hesaplanır. İlgili tutar bir aya tekabül eden net gelir /aylığın 3.499 TL ye kadar olması halinde 6.000 TL, 3.500 - 7.499 TL arasında olması halinde 7.000 TL, 7.500 – 9.999 TL arasında olması halinde 9.000 TL, 10.000 TL ve üzerinde olması halinde 10.000 TL'dir. Nafaka ve haciz kesintileri bulunan kişiler için ilgili kesintiler çıkarıldıktan sonra kalan tutara göre promosyon ödemesi yapılır.
İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON 2024
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Ocak - 31 Mart 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL
ING BANK EMEKLİ PROMOSYONU
SGK (SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı) emekli maaşını ING'ye taşıyarak maaş tutarına göre ek koşulsuz 8.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Ayrıca Otomatik Fatura Talimatı'nıza 4.000 TL'ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 12.500 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz.
Kampanya 10 Ocak 2024 – 31 Mart 2024 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar ise 6.000 TL,
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arası ise 7.000TL,
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arası ise 9.000 TL
10.000 TL ve üzeri ise 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Promosyon sınırları maaşlara göre şöyle belirlenmişti:
Emekli maaşı 3.500 liraya kadar olanlara 3.000 TL
3.500-7.500 lira (7.500 lira hariç) arası olanlara 3.500 TL
7.500-10.000 lira (10.000 lira hariç) arası olanlara 4.500 TL
10.000 lira ve daha fazla olanlara 5.000 TL